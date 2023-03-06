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    • Magazin
    • 06.03.2023 13:16
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    • 06.03.2023 13:16
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    Projesi yıl sonu biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez!

    Güzel oyuncu Özge Yağız'ın son projesi hayranlarını şaşırttı. Komedi türündeki Beyaz Eşya filmi için hazırlıklar başladı. Gelen son bilgilere göre, Özge Yağız'ın filmde Burak Sevinç ile başrolü paylaşacağı öğrenildi. Filmin yönetmenliğini Hakan Eser üstlenirken çekimlerin ise gelecek günlerde başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Şimdi iki ünlü oyuncunun hayranları merakla filmi bekliyor.

    Özge Yağız’dan yeni proje!

    Yıl sonu projesi biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez. Son olarak Baba dizisinde oynayan güzel oyuncu Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Dizisi 27 Aralık 2022'de final yapan ünlü oyuncunun film projesinde yer alacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, Özge Yağız'a filmde Burak Sevinç eşlik edecek.

    ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURAN PROJE

    Beyaz Eşya isimli komedi filmi Burak Sevinç ve Özge Yağız'ı buluşturdu. Yönetmenliğini Hakan Eser'in üstlendiği yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

    KADRO BELLİ OLDU

    Yapımcılığını PRT Entertainment'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Eser'in oturacağı "Beyaz Eşya" adlı yeni komedi filmi için start verildi. Bir dijital platformda yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu belirlendi.

        "Beyaz Eşya"da başrolü Burak Sevinç oynayacak. 'Nihat' karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuya Özge Yağız eşlik edecek.

        Kadrosunda Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt'un da yer alacağı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

        ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

        Özge Yağız, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'ı oynamıştır.

        İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

        2021 yılında bu kez Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.
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