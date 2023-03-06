Projesi yıl sonu biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez!

Yıl sonu projesi biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez. Son olarak Baba dizisinde oynayan güzel oyuncu Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Dizisi 27 Aralık 2022'de final yapan ünlü oyuncunun film projesinde yer alacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, Özge Yağız'a filmde Burak Sevinç eşlik edecek.
ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURAN PROJE
Beyaz Eşya isimli komedi filmi Burak Sevinç ve Özge Yağız'ı buluşturdu. Yönetmenliğini Hakan Eser'in üstlendiği yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.
KADRO BELLİ OLDU
Yapımcılığını PRT Entertainment'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Eser'in oturacağı "Beyaz Eşya" adlı yeni komedi filmi için start verildi. Bir dijital platformda yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu belirlendi.