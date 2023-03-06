Projesi yıl sonu biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez!

Yıl sonu projesi biten Özge Yağız'dan hayranlarını mest edecek proje! Kimse tahmin bile edemez. Son olarak Baba dizisinde oynayan güzel oyuncu Özge Yağız'ın yeni projesi belli oldu. Dizisi 27 Aralık 2022'de final yapan ünlü oyuncunun film projesinde yer alacağı öğrenildi. Gelen bilgilere göre, Özge Yağız'a filmde Burak Sevinç eşlik edecek.