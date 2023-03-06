Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.03.2023 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2023 08:53
    ABONE OL

    Arka Sokaklar'ın yıldızına sevinçten dört köşe edecek teklif! Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı

    Arka Sokaklar'ın yıldızına yeni dizi teklifi olay yaratır. Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı. Arka Sokaklar dizisine uzun yıllar boyunca Murat Komiser karakteriyle yer alan ünlü oyuncu Uğur Pektaş 2016 yılından bu yana herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almıyordu. Ünlü oyuncuya bomba bir teklif yapıldı. Gelen son bilgilere göre, Uğur Pektaş TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli diziyle ekranlara geri dönüyor.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’ın yıldızına gelen yeni dizi teklifi!

    Türkiye'nin sevilen oyuncularından Uğur Pektaş, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuşty. Son olarak yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Pektaş'ın hayranlarına müjdeli haber verildi. Ünlü oyuncu TRT Dijital'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta izleyicilerle buluşacak. Gelen bilgilere göre, Uğur Pektaş, uzun bir aranın ardından Ömer Muhtar karakteriyle karşımıza çıkacak.

    EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

    Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu bomba bir teklif aldı.

    SURVİVOR'DAN ANİDEN AYRILMIŞTI

    Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı.

        BOMBA PROJE...

        Gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

        UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

        Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.

        Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 22 Ocak 2016 tarihinde Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener’in istifasını bekleyebilirsiniz
        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın yıldızına sevinçten dört köşe edecek teklif! Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı
            SON DAKİKA