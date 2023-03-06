Arka Sokaklar'ın yıldızına sevinçten dört köşe edecek teklif! Geri dön isteklerine kayıtsız kalamadı

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Uğur Pektaş, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuşty. Son olarak yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Pektaş'ın hayranlarına müjdeli haber verildi. Ünlü oyuncu TRT Dijital'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta izleyicilerle buluşacak. Gelen bilgilere göre, Uğur Pektaş, uzun bir aranın ardından Ömer Muhtar karakteriyle karşımıza çıkacak.
EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'i Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu bomba bir teklif aldı.
SURVİVOR'DAN ANİDEN AYRILMIŞTI
Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı.