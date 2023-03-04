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    • Magazin
    • 06.03.2023 09:33
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    • 06.03.2023 09:33
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi büyük sükse yaratır! Aylardır istenen ismi getirdiler!

    Salı günlerinin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Diziye katılan yeni isimler izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak yakın zamanda kadroya katılan ünlü oyuncu Engin Benli canlandırdığı Tatavlalı karakteriyle çok sevilirken Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan kattı. Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyici tarafından çok beğenildi.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi diziye çağ atlattırır!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transfer heyecana neden oluyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekmeye devam ediyor. EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

    YENİ TRANSFERLER GELİYOR

    Salı günlerine damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı.

    Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor. Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

    YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

    EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        ENGİN BENLİ KİMDİR?

        Engin Benli, 1970 yılında İzmir'de doğdu. Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duyan Benli'nin profesyonel yaşama adımı üniversite ile oldu. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı.

        Özellikle 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Poyraz Karayel adlı dizide Zafer karakterini, Göç Zamanı dizisinde ise Artem Midyat karakterini canlandırdı. 2019'da Diriliş Ertuğrul dizisinin 134. bölümünde Alıncak karakteriyle diziye dahil oldu.

        2020 yılında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Yaman Korkmaz rolüyle katıldı. Son olarak yine atv ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba bir rolle dahil oldu.

        Engin Benli'nin canlandırdığı Tatavlalı karakteri kısa sürede izleyiciden tam not almayı başardı.
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        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi büyük sükse yaratır! Aylardır istenen ismi getirdiler!
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