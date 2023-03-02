Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı: Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler!

Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı geldi. Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanında Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırttı. İkilinin arasının her geçen gün düzelmesi heyecanı zirveye çıkardı.