Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı: Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler!

Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı geldi. Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanında Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırttı. İkilinin arasının her geçen gün düzelmesi heyecanı zirveye çıkardı.
HEYECAN DOLU ANLAR!
Yalı Çapkını yeni bölümüyle 3 Mart Cuma saat 20.00'de izleyicilerini ağırlamak için geri sayıma başladı. Dizi yeni bölümüyle heyecan yaratacak.
KAZIM'IN NEŞELİ HALLERİ...
Dizinin dün gece yayınlanan Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı. Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti.