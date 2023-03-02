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    • Magazin
    • 02.03.2023 10:02
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    • 02.03.2023 10:02
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    Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı: Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler!

    Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyicilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Dizinin dün gece yayınlanan Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı. Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti. Öte yandan Ferit'in "Eşimle gurur duyuyorum" sözleri ters köşe yapan anlardan oldu. Ayrıca "Aynı yatakta yaşlanacağız" repliği de izleyiciyi duygularından anların başında yer aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla yayınlanacak bölümü bekliyor.

    takvim.com.tr

    Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı geldi. Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanında Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırttı. İkilinin arasının her geçen gün düzelmesi heyecanı zirveye çıkardı.

    HEYECAN DOLU ANLAR!

    Yalı Çapkını yeni bölümüyle 3 Mart Cuma saat 20.00'de izleyicilerini ağırlamak için geri sayıma başladı. Dizi yeni bölümüyle heyecan yaratacak.

    KAZIM'IN NEŞELİ HALLERİ...

    Dizinin dün gece yayınlanan Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı büyük heyecan yarattı. Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti.

        "GURUR DUYUYORUM"

        Öte yandan Ferit'in "Eşimle gurur duyuyorum" sözleri ters köşe yapan anlardan oldu. İkilinin mutlu anları sosyal medyada da çok konuşuldu.

        "AYNI YATAKTA YAŞLANACAĞIZ"

        Ayrıca "Aynı yatakta yaşlanacağız" repliği de izleyiciyi duygularından anların başında yer aldı.

        İzleyiciler büyük bir heyecanla şimdi cuma akşamı yayınlanacak bölüme odaklandı.
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        HangiKredi
        Haberler Magazin Yalı Çapkını 22. bölüm 2. fragmanı: Ferit ile Seyran'ı küplere bindirecek karar! İsyan bayrağını çektiler!
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