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    • Magazin
    • 01.03.2023 18:43
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    • 01.03.2023 18:47
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    70 yaşında hayatını kaybeden Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı! Usta oyuncuya böyle veda ettiler...

    Muğla'da geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında vefat eden Devlet Tiyatrolarından (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, son yolculuğuna uğurlandı. Akşar için Akyaka Mahallesi Akyaka Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı!

    Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı Cavit karakteriyle hafızalara kazınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında vefat etti.

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları'ndan (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, Ula ilçesinde toprağa verildi.

        Akşar için Akyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Oyuncunun naaşı, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        KAZIM AKŞAR KİMDİR?
        24 Ağustos 1953'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğan sanatçı, 1978'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

            Devlet Tiyatrolarında 1979'da oyuncu olarak çalışmaya başlayan Akşar, 1986-1987'de devlet tarafından gönderildiği İngiltere'de National Theatre'da Peter Hallile ile Entertaining Strangers, The Winter's Tale, The Tempest ve Cymbeline oyunlarında yardımcı olarak bulundu.

            Akşar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, ODTÜ ve Kadir Has Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

            Devlet Tiyatrolarından 15 Mart 2016'da emekli olan sanatçı, Akyaka'da yaşamını sürdürüyordu.
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            Haberler Magazin 70 yaşında hayatını kaybeden Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı! Usta oyuncuya böyle veda ettiler...
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