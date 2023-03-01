70 yaşında hayatını kaybeden Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı! Usta oyuncuya böyle veda ettiler...

Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı Cavit karakteriyle hafızalara kazınan Kazım Akşar'dan acı haber geldi. Oyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında vefat etti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muğla'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Devlet Tiyatroları'ndan (DT) emekli oyuncu Kazım Akşar, Ula ilçesinde toprağa verildi.