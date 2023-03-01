70 yaşında hayatını kaybeden Kazım Akşar son yolculuğuna uğurlandı! Usta oyuncuya böyle veda ettiler...

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatçının vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Devlet Tiyatrosu emekli rejisörümüz, değerli sanatçı Kazım Akşar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.