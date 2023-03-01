Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.03.2023 09:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.03.2023 09:07
    ABONE OL

    Seyircinin gönlünü fethedecekler! Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor!

    Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor. Seyircinin gönlünü fethedecekler. Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı atv'de yepyeni bir dizi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak Başım Belada dizisi oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. Başım Belada dizisi pazar akşamları Yargı ve Teşkilat dizileriyle reytinglerde rakip olacak.

    takvim.com.tr
    Yargı ve Teşkilat’a yeni rakip geliyor!

    atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Keremcem, Merih Öztürk ve Kaan Taşaner gibi ünlü isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisi ilk tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. 5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başım Belada dizisi aynı akşam yayınlanan Teşkilat ve Yargı dizilerine rakip olmaya geliyor. Dizinin tanıtımlarının merakla izleyen İzleyiciler şimdi heyecanla pazar günü yayınlanacak ilk bölüme kilitlendi.

    KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

    atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Keremcem, Merih Öztürk ve Kaan Taşaner gibi ünlü isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisi ilk tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı.

    BU HAFTA BAŞLIYOR

    5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başım Belada dizisi aynı akşam yayınlanan Teşkilat ve Yargı dizilerine rakip olmaya geliyor. İzleyiciler şimdi heyecanla pazar günü yayınlanacak ilk bölüme kilitlendi.

        Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak 'Başım Belada' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.

        Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak.

        Başım Belada'nın oyuncu kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen ve Necip Karakaya yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Magazin Seyircinin gönlünü fethedecekler! Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor!
            SON DAKİKA