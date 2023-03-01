Seyircinin gönlünü fethedecekler! Yargı ve Teşkilat'ın nevrini döndürecek yeni dizi geliyor!

atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor. Başrollerinde Keremcem, Merih Öztürk ve Kaan Taşaner gibi ünlü isimlerin yer aldığı Başım Belada dizisi ilk tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. 5 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başım Belada dizisi aynı akşam yayınlanan Teşkilat ve Yargı dizilerine rakip olmaya geliyor. Dizinin tanıtımlarının merakla izleyen İzleyiciler şimdi heyecanla pazar günü yayınlanacak ilk bölüme kilitlendi.