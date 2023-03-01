Gönül Dağı'ndaki veda iddiası tüm gemileri yaktırır! Tek kalemde defterini dürecekler!

Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz.

Sefer (Ferdi Sancar), son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan (Samet Arda Mercan) için bir sürpriz hazırlar.