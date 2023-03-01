Gönül Dağı'ndaki veda iddiası tüm gemileri yaktırır! Tek kalemde defterini dürecekler!

TRT 1 ekranlarının sevilen aile dizisi Gönül Dağı iç ısıtan hikayesiyle ekranlarda izleyicisini ağırlıyor. Milyonlarca izleyicisi olan dizi son olarak 86. bölümüyle ekranlardaydı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Gönül Dağı'nda bomba gelişmeler yaşanırken kulislerde konuşulan son söylentiler izleyicilerin canını sıktı. Kulislerde son günlerde kulaktan kulağa gezen gelişmelere göre, Asuman rolündeki Hazal Çağlar diziye veda edeceği iddia ediliyor.
BOMBA İDDİA
Son olarak 86. bölümüyle ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitliyor.
Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti.
Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.