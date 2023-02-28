Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.02.2023 11:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 12:04
    ABONE OL

    Kazım Akşar öldü mü, neden öldü? Kazım Akşar kimdir, nereli? Yağmur Tanrısevsin ve Hatice Aslan ile aynı dizide oynamıştı!

    Son dakika haberine göre usta oyuncu Kazım Akşar 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki Kazım Akşar kimdir, nereli? Kazım Akşar neden öldü, hastalığı neydi? Yağmur Tanrısevsin ve Hatice Aslan ile birlikte Mayıs Kraliçesi dizisinde rol almıştı. İşte rol aldığı diğer diziler ve son dakika gelişmenin ayrıntıları...

    Kazım Akşar öldü mü, neden öldü?

    Mayıs Kraliçesi, Kadın İsterse gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. 69 yaşındaki ünlü ismin hayatını kaybettiği öğrenildi.

    KAZIM AKŞAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Kalp krizi geçiren usta oyuncu Kazım Akşar 69 yaşında vefat etti.

    Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Melek Baykal paylaşımında; "Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    KAZIM AKŞAR KİMDİR, NERELİ?

    Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda 'Çocuk Saati' programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

        1986-1987'de İngiltere'ye devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar, Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.

        KAZIM AKŞAR DİZİLERİ

        Menajerimi Ara: Ali Bilgin - 2020 (konuk)
        Mayıs Kraliçesi: Sencer Aytekin - 2015
        Yağmurdan Kaçarken: Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)
        Kaos Örümcek Ağı: Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)
        Küçük Hanımefendi: Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)
        Arka Sokaklar: Orhan Oğuz - 2010
        Rüzgar: Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)
        Gemilerde Talim Var: Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)
        Kurtlar Vadisi: Serdar Akar - 2005
        Adı Aşk Olsun: Cem Sürücü - 2004 (Ergün)
        Kadın İsterse: Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)
        Kara Melek: Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999
        Köstebek: Nihat Durak - 1997
        Örümcek: Zeynep Tor - 1998
        İstanbul 24 Saat: Adnan Azar - 1996
        Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

        KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

        Şarkıcı: Ersin Pertan - 2001
        Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)
        Mercan Kolye: Tunca Yönder - 1998
        Kader Bize Düşman mı: Ümit Efekan – 1982

        YÖNETTİĞİ OYUNLAR

        Pişti (oyun): Mustafa Nogay Kesin - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2012
        Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Eskişehir Şehir Tiyatrosu - 2011
        Bedensiz Kadın: Mate Matisic - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010
        Fesleğen Çıkmazı: Meltem Yıldırım - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
        Misery: Stephen King\Simon Mooreö - Tiyatro Ayna - 2008
        Eskici Dükkanı: Orhan Kemal - Antalya Devlet Tiyatrosu - 2006

            Kanlı Nigar: Sadık Şendil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
            Tartuffe: Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
            Otopark Cinayetleri: Raşit Çelikezer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
            Demir: Rona Munro - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
            Suç ve Ceza: Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
            Büyük Misafir: victor Haim - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
            Moskova Geceleri: Karen Sunde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
            Çiçu: Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
            Ayak Takımı Arasında: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
            Beyaz Geceler: Fyodor Dostoyevski - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
            Ayyar Hamza: Ali Bey : Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1988
            Yeraltından Notlar: Fyodor Dostoyevski
            Örümcek Kadının Öpücüğü: Manuel Puig

            ROL ALDIĞI OYUNLAR

            Misery: Stephen King\Simon Mooreö - Tiyatro Ayna - 2008
            Var mısın: Önder Paker - Tiyatro Ayna - 2008
            Romantika: Resul Ertaş\Yaşar Arak - TİM - 2007
            İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000
            Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya: Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
            Gazap Üzümleri John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
            Candan Can Kopartmak: Orhan Asena: Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
            Çicu: Aziz Nesin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

            Sarıpınar 1914: Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu
            Karakolda: Sidney Kingsley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
            Otelci Kadın: Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu
            İlkbaharda İntihar Yasak: Alejandro Casona - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
            İntihar: Nicolai Erdman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
            Ekinler Yeşerince: Emlyn Willlmms - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1981
            Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
            Bakkhalar: Euripides - Ankara Devlet Tiyatrosu
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li Gürsel Erol’dan TOKİ konutlarına övgü dolu sözler!
            Haberler Magazin Kazım Akşar öldü mü, neden öldü? Kazım Akşar kimdir, nereli? Yağmur Tanrısevsin ve Hatice Aslan ile aynı dizide oynamıştı!
                SON DAKİKA