Kazım Akşar öldü mü, neden öldü? Kazım Akşar kimdir, nereli? Yağmur Tanrısevsin ve Hatice Aslan ile aynı dizide oynamıştı!

Mayıs Kraliçesi, Kadın İsterse gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Kazım Akşar'dan acı haber geldi. 69 yaşındaki ünlü ismin hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAZIM AKŞAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Kalp krizi geçiren usta oyuncu Kazım Akşar 69 yaşında vefat etti.
Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Melek Baykal paylaşımında; "Ah ki ne ah… Niye be canım... Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm; okul arkadaşım, meslektaşım, dostum... Nurlarda uyu. Mekânın cennet olsun, tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
KAZIM AKŞAR KİMDİR, NERELİ?
Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda 'Çocuk Saati' programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.