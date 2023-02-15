Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 15.02.2023 17:42
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    • 15.02.2023 17:42
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    Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik eşi kimdir? Nazlı Çelik hangi kanalda? Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ilde derin etkiler bırakan 6 Şubat depremi ardından AFAD ve Kızılay için Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak olan Türkiye Tek Yürek kampanyası sunucuları arasında Nazlı Çelik de yer alacak. Peki, Nazlı Çelik eşi kimdir? Nazlı Çelik eşi kim? İşte detyalar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik eşi kimdir?

    Televizyon Yayıncıları Derneği olarak 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Türkiye tek Yürek ortak yayın gerçekleştirilecek. Depremde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletebilecekler. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik edecek.

    NAZLI ÇELİK KİMDİR?

    Nazlı Çelik, 1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı.

    ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.

        2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

        1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

        NAZLI ÇELİK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

        1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.
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        Besleme Demirtaş
        Haberler Magazin Türkiye Tek Yürek sunucusu Nazlı Çelik eşi kimdir? Nazlı Çelik hangi kanalda? Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
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