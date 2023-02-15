Televizyon Yayıncıları Derneği olarak 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'de Türkiye tek Yürek ortak yayın gerçekleştirilecek. Depremde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletebilecekler. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik edecek.
NAZLI ÇELİK KİMDİR?
Nazlı Çelik, 1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı.
ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.