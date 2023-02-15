Türkiye Tek Yürek sunucularından Didem Arslan kimdir? Didem Arslan Yılmaz nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı, eşi kim?

Didem Arslan Yılmaz, Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla gündeme geldi. Kampanyada sunuculuk yapacak isimlerden biri de Didem Arslan Yılmaz oldu.
DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da, 12 Ocak 1974'te doğan 49 yaşındaki Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesinin ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu.
DİDEM ARSLAN YILMAZ KARİYERİ
Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk TV'ye geçti ve Haber Sahası programını sundu.