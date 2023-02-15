Türkiye Tek Yürek sunucularından Didem Arslan kimdir? Didem Arslan Yılmaz nereli, kaç yaşında, hangi kanallarda çalıştı, eşi kim?

Tansu Çiller ile yaptığı bir programda Çiller'in eline tırnaklarını geçirdiğini belirtmiştir. Binali Yıldırım'ı programa davet ederken Ahmet Hakan ile ilgili söyledikleri tartışma yaratmıştır. Pandemi döneminde Türkiye'nin Nabzı programında, Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun sözünü sürekli keserek konuşturmadığı ve davranışı eleştirildiği için tepkiler aldı.