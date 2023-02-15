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    • Magazin
    • 15.02.2023 17:28
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    • 15.02.2023 17:28
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    Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Bayramoğlu Ece Üner'le mi evli? Deniz Bayramoğlu çocuğu var mı?

    Tüm Türkiye 15 Şubat Çarşamba akşamı ortak olarak yayınlanacak “Türkiye Tek Yürek” programıyla Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve milyonlarca kişiyi etkileyen depremin yaralarını saracak. Deniz Bayramoğlu da Türkiye Tek Yürek programı sunucular arasında yer alıyor. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir? Deniz Bayram kaç yaşında? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Tek Yürek sunucusu Deniz Bayramoğlu kimdir?

    Türkiye Tek Yürek yardım programı, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00 'de yapılacak. Kampanyaya tüm ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra radyo istasyonları da katılacak.

    DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Rize, Pazarlı bir babanın çocuğu olarak 1975'te Pütürge'de doğdu. Üniversiteye kadarki eğitimini Pazar'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne girdi. Üç yıl sonra, gazeteci olmak için eğitimini tamamlamadan bıraktı.

    CNN Türk'te daha önce borsa yorumcusu olarak görev yapan Bayramoğlu, İş Yemeği programını hazırlayıp sundu. 2008-2009 yayın mevsiminde 12-14 Güncel başlıklı programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sunmaya başladı. 2009 yılının Eylül ayından itibaren, hafta içi her gün saat 09.00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu. CNN Türk'te çalışmaya devam eden Bayramoğlu, bir süre Semiha Şahin ile birlikte hafta içi her gün Güne Merhaba programını sundu. Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs 2020'den itibaren Kanal D Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Deniz Bayramoğlu'nun, Prof.Dr. Uğur Batı ile beraber kaleme aldığı Üzgün İnsandan Özgür İnsana adlı bir de kitabı bulunmaktadır.

        DENİZ BAYRAMOĞLU KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

        Deniz Bayramoğlu, haber spikeri, sunucu ve gazeteci Ece Üner ile evli. Deniz Bayramoğlu ve Ece Üner'in Güneş Bayramoğlu adında 6 yaşında bir kız çocuğu bulunuyor.
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