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    • Magazin
    • 15.02.2023 17:20
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    • 15.02.2023 17:20
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    Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift eşi, annesi ve babası kimdir?

    Meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Ortak yayınının sunucuları arasında bulunan Pelin Çift'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Pelin Çift kimdir? Pelin Çift kaç yaşında? Pelin Çift evli mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Pelin Çift kimdir sorusu merak ediliyor. Pelin Çift Türkiye Tek Yürek sunucularından birisi oldu. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ili etkisi altında bıraktı. Depremde maddi ve manevi zarar gören vatandaşlara destek olunması amacıyla 15 Şubat Çarşamba akşamı ortak yayın yapılma kararı alındı.

    PELİN ÇİFT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Sunucu ve haberci Pelin Çift 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

    İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı Hava Durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın Haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

        Pelin ÇiftHabertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur. 2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılı itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. 2016 yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi" adlı kitabı Erhan Altunay ile ve "Kudüs'ün Gizemli Tarihi" adlı kitabı Ömer Faruk Harman ile birlikte çıkarmıştır. Ayrıca 2019 yılından beri TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.

        PELİN ÇİFT EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

        Pelin Çift 2009 yılında Okan Akbaş ile evlendi. Çiftin Ömer adında bir oğlu var.
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