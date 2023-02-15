Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift eşi, annesi ve babası kimdir?

Pelin Çift kimdir sorusu merak ediliyor. Pelin Çift Türkiye Tek Yürek sunucularından birisi oldu. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi toplamda 10 ili etkisi altında bıraktı. Depremde maddi ve manevi zarar gören vatandaşlara destek olunması amacıyla 15 Şubat Çarşamba akşamı ortak yayın yapılma kararı alındı.
PELİN ÇİFT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Sunucu ve haberci Pelin Çift 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.
İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı Hava Durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın Haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.