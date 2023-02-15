Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Pelin Çift eşi, annesi ve babası kimdir?

Pelin ÇiftHabertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur. 2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılı itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır. 2016 yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi" adlı kitabı Erhan Altunay ile ve "Kudüs'ün Gizemli Tarihi" adlı kitabı Ömer Faruk Harman ile birlikte çıkarmıştır. Ayrıca 2019 yılından beri TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.