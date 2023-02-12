Kuruluş Osman'ın oyuncusundan acı haber! Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti! Çağdaş Çankaya kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, çok sayıda can aldı. Türkiye bir yandan kaybettiği canlarına ağlarken, bir yandan bir umut hala enkaz altındaki vatandaşların canlı çıkabilme ihtimaline tutunuyor. Peki, Çağdaş Çankaya kmdir? İşte detaylar...