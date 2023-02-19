Oyuncu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti! Emel Atıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi?

KIZI VE OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti. Dizinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.