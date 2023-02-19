Oyuncu Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti! Emel Atıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan oyuncu Emel Atıcı'dan acı haber... Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremine Adana'da yakalanan Emel Atıcı, kızı Püryan Atıcı ile hayatını kaybetti. Peki, Emel Atıcı kimdir? Emel Atıcı hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Emel Atıcı hangi roldeydi? İşte detaylar...
KIZI VE OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Emel Atıcı ve kızı depremde hayatını kaybetti. Dizinin yapım şirketi Tims&B, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Emel Atıcı ve sevgili kızına, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA EMEL ATICI HANGİ ROLDEYDİ?
Emel Atıcı dizide Şermin'in arkadaşı olarak rol almıştı.