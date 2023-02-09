KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, neden yok? Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu? 49. BÖLÜM TARİHİ!

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur şimdilerde Youtube'de farklı konseptle yayınlanıyor. Programın izleyicileri son günlerde yayınlanmama nedenini araştırmaya koyuldu. Peki Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu?
KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, NEDEN?
Kısmetse Olur programı Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süre yayınlanmama kararı aldı. İşte konuya ilişkin yapılan o paylaşım:
Öte yandan fenomen programın 49. bölümünün yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.