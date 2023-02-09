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    • Magazin
    • 09.02.2023 16:42
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    • 09.02.2023 16:46
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    KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, neden yok? Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu? 49. BÖLÜM TARİHİ!

    Youtube'de Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün son günlerde yayınlanmaması nedeniyle ''Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu?'' soruları sıkça araştırılır oldu. Gözler 9 Şubat 2023 bugünkü yayın akışında. Peki Kısmetse Olur bugün yok mu, neden yok? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49. BÖLÜM TARİHİ!

    KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, neden yok?

    İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur şimdilerde Youtube'de farklı konseptle yayınlanıyor. Programın izleyicileri son günlerde yayınlanmama nedenini araştırmaya koyuldu. Peki Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu?

    KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, NEDEN?

    Kısmetse Olur programı Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süre yayınlanmama kararı aldı. İşte konuya ilişkin yapılan o paylaşım:

    Öte yandan fenomen programın 49. bölümünün yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

    KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

    Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

    Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.
        Deprem bölgesinde çalışmaya devam
        Haberler Magazin KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, neden yok? Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu? 49. BÖLÜM TARİHİ!
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