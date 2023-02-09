KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, neden yok? Kısmetse Olur bitti mi, final mi oldu? 49. BÖLÜM TARİHİ!

KISMETSE OLUR BUGÜN YOK MU, NEDEN?

Kısmetse Olur programı Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir süre yayınlanmama kararı aldı. İşte konuya ilişkin yapılan o paylaşım:

Öte yandan fenomen programın 49. bölümünün yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.