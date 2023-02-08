1 hafta önce fotoğraf çekilmişler... Çakallarla Dans'ın yönetmeni Murat Şeker “Hayat ne garip” deyip acı haberi duyurdu!

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.