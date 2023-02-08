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    • Magazin
    • 08.02.2023 19:26
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    • 08.02.2023 19:26
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    1 hafta önce fotoğraf çekilmişler... Çakallarla Dans'ın yönetmeni Murat Şeker “Hayat ne garip” deyip acı haberi duyurdu!

    Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden oldu. Yönetmen Murat Şeker ise geçen hafta İzmir'de gerçekleştirilen 'Çakallarla Dans' filminin galasında kendisiyle fotoğraf çekilen üniversite öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu'nun Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybettiğini duyurdu. “Hayat ne garip” diyen Şeker’in paylaşımı yürek sızlattı.

    “Hayat ne garip” deyip acı haberi duyurdu!

    Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.

    Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da büyük yıkımlar yaşandı.

    Yönetmen Murat Şeker ise geçen hafta İzmir'de gerçekleştirilen 'Çakallarla Dans' filminin galasında kendisiyle fotoğraf çekilen üniversite öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu'nun Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

        "DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ"
        Şeker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayat ne garip, bazen ne acı... Bu fotoğraf geçen hafta İzmir'de çekildi.

        Çakallarla Dans 6' için İzmir'de düzenlenen galada yanıma gelip bu fotoğrafı çektiren 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu maalesef depremde yaşamını yitirmiş. Mekânın cennet olsun kardeşim"
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        Rakamlarla Kahramanmaraş ve Hanshin-Awaji depremi
        Haberler Magazin 1 hafta önce fotoğraf çekilmişler... Çakallarla Dans'ın yönetmeni Murat Şeker “Hayat ne garip” deyip acı haberi duyurdu!
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