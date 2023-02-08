1 hafta önce fotoğraf çekilmişler... Çakallarla Dans'ın yönetmeni Murat Şeker “Hayat ne garip” deyip acı haberi duyurdu!

Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saati 04.17 olarak kaydedildi. Bölgede 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu.
Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da büyük yıkımlar yaşandı.
Yönetmen Murat Şeker ise geçen hafta İzmir'de gerçekleştirilen 'Çakallarla Dans' filminin galasında kendisiyle fotoğraf çekilen üniversite öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu'nun Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.