İzzet Aral'a ne oldu? İzzet Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? Son dakika sağlık durumu nasıl? Seren Serengil menajeri yoğun bakımda!

Seren Serengil'in menajeri İzzet Aral, geçtiğimiz günlerde beyninde pıhtı atmasının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Durumu kritik olan Aral için Serengil sosyal medyadan dua istemişti. Peki İzzet Aral son dakika sağlık durumu nasıl? İzzet Aral'a ne oldu? İzzet Aral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..
İZZET ARAL'A NE OLDU, SON DAKIKA SAĞLIK DURUMU NASIL?
Serengil, Instagram hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dile kolay tam 25 yıl... Babamdan daha çok zaman geçirdiğim… Canım kadar sevdiğim… Menajerim diye bildiğiniz ama benim şu dünyada yokluğuna asla alışamayacağım hayat neşe kaynağım dün evinde baygın bulunmuş, beynine pıhtı atmış. Şu an makinaya bağlı bir şekilde yoğun bakımda. Bilinci kapalı, geri döner mi dönmez mi bilinmiyor... Dualarınızı istiyorum. Beni bırakıp çocuklarını bırakıp gitmesin…"
Bir paylaşım daha yapan ünlü isim "Canım sensiz neşem olmaz benim. Kimle coşarım kimle uğraşırım. Yok sensiz olmaz, bekliyorum uyan... Hani herkes gider sen kalırdın...?" dedi.