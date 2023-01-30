Arto otoparkta sıkıştırılınca acil durum hattını aradı! Baba-oğulla kavga edip davalık oldu! “Eşkıya mısın...”

Murat K'nın içeri girmek için otopark girişinde beklediğini, Arto'nun motosikleti ile yan taraftan geçebilecek olmasına rağmen, 'Aracını çek geçiyim. Eşkıya mısın' şeklinde kendisine saldırdığını iddia etti. Arto'nun birden telefonunu çıkararak fotoğraf ve video çekerek küfürler ettiğini ileri süren Murat K, babasının da Arto'nun hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını anlattı.