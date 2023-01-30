Arto otoparkta sıkıştırılınca acil durum hattını aradı! Baba-oğulla kavga edip davalık oldu! “Eşkıya mısın...”

Sahne adı Arto olan Harutyan Dalga, bir süredir ağabeyinin İstanbul Şişli'deki ikametinde kalıyordu. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda motosikleti ile siteye girmek istedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Otopark girişindeki başka bir araç nedeniyle içeri giriş yapamayan Arto, şoföre aracını ileri almasını söyledi. Otopark önündeki araç sürücüsü ise, 'Buradan motor geçemiyor, git başka yerden geç' diyerek yanıt verdi.
Var olan aralıktan geçebileceğini söyleyen Arto, iddiaya göre bu kez araç sürücüsünün, hakaretine maruz kaldı. Araç sürücüsü Murat K. ile tartışmaya başlayan Arto'nun yanına bu kez sürücünün babası Mustafa K. gelerek ikilinin tartışmasına katıldı.