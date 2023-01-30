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    • Magazin
    • 30.01.2023 19:40
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    • 30.01.2023 19:41
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    Arto otoparkta sıkıştırılınca acil durum hattını aradı! Baba-oğulla kavga edip davalık oldu! “Eşkıya mısın...”

    Gerçek adı Harutyan Dalga olan müzisyen Arto, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle eski partneri Seren Serengil ile yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer alan Arto, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Gerçek adı Harutyan Dalga olan müzisyen Arto, ikamet ettiği sitenin otoparkına girmek isterken girişte bulunan araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Kendisine yol vermeyen sürücüyle tartışan Arto ve araç sürücüsü Murat K., birbirlerine hakaret ve tehditler savurdu. İşte detaylar...

    Otoparkta sıkıştırılınca acil durum hattını aradı! Davalık oldu

    Sahne adı Arto olan Harutyan Dalga, bir süredir ağabeyinin İstanbul Şişli'deki ikametinde kalıyordu. Ünlü isim geçtiğimiz aylarda motosikleti ile siteye girmek istedi.

    Sabah'ta yer alan habere göre; Otopark girişindeki başka bir araç nedeniyle içeri giriş yapamayan Arto, şoföre aracını ileri almasını söyledi. Otopark önündeki araç sürücüsü ise, 'Buradan motor geçemiyor, git başka yerden geç' diyerek yanıt verdi.

    Var olan aralıktan geçebileceğini söyleyen Arto, iddiaya göre bu kez araç sürücüsünün, hakaretine maruz kaldı. Araç sürücüsü Murat K. ile tartışmaya başlayan Arto'nun yanına bu kez sürücünün babası Mustafa K. gelerek ikilinin tartışmasına katıldı.

        BABA-OĞULDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
        Acil durum hattını arayarak yardım isteyen Arto, kendisine küfür ve hakaret eden baba-oğuldan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında otopark girişini kapattığı iddia edilen araç sürücüsü Murat K'nin ifadesine başvuruldu.

        Murat K'nın içeri girmek için otopark girişinde beklediğini, Arto'nun motosikleti ile yan taraftan geçebilecek olmasına rağmen, 'Aracını çek geçiyim. Eşkıya mısın' şeklinde kendisine saldırdığını iddia etti. Arto'nun birden telefonunu çıkararak fotoğraf ve video çekerek küfürler ettiğini ileri süren Murat K, babasının da Arto'nun hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını anlattı.

        Genç adam Arto'nun ettiği hakaret ve tehditleri eşinin de tanık olduğunu ifade etti. Apartman görevlisi olduğu belirlenen Mustafa K'nın da olayla ilgili ifadesine başvuruldu.

            İkamete poşetleri taşıdığı sırada oğlu ve gelinin araç içerisinde beklediğini, Arto ile yaşanan tartışmaya bu nedenle tanıklık ettiğini, kendisinin kimseye hakaret ve tehdit etmediğini fakat Arto'nun, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' şeklinde hakaretlerine maruz kaldığını söyledi.

            HAKARET VE TEHDİT İDDİASI!
            Arto ise, otopark girişindeki tartışma sırasında önce Murat K'nın kendisine sinkaflı sözler savurduğunu, ardından olay yerine gelen baba Mustafa K'nın da hakaret ve tehdit ettiğini ileri sürdü.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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            Haberler Magazin Arto otoparkta sıkıştırılınca acil durum hattını aradı! Baba-oğulla kavga edip davalık oldu! “Eşkıya mısın...”
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