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    • Magazin
    • 29.01.2023 23:40
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    • 29.01.2023 23:42
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    Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

    Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Cahit Sıtkı Tarancı’nın ’’Otuz Beş Yaş’’ adlı şiirinde geçen ’’Dante gibi ortasındayız ömrün’’ dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

    Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

    A: 35

    B: 56

    C: 70

    D: 96

    CEVAP: B şıkkı (56)

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    Haberler Magazin Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?
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