Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Cahit Sıtkı Tarancı'nın ''Otuz Beş Yaş'' adlı şiirinde geçen ''Dante gibi ortasındayız ömrün'' dizesinde adı geçen Dante Alighieri kaç yaşında ölmüştür?

A: 35

B: 56

C: 70

D: 96

CEVAP: B şıkkı (56)