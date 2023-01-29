Hangi cümlede yazım hatası vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi cümlede yazım hatası vardır?

A: ''Milyoner'' diyen milyoner olsun.

B: ''Milyoner'' diyerek milyoner olunmaz.

C: ''Milyoner'' diyip milyoner oldu.

D: ''Milyoner'' diyelim, milyoner olalım.

CEVAP: C şıkkı ( ''Milyoner'' diyip milyoner oldu.)