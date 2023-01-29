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    • Magazin
    • 29.01.2023 22:13
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    • 29.01.2023 22:16
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    Hangi cümlede yazım hatası vardır?

    Hangi cümlede yazım hatası vardır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Hangi cümlede yazım hatası vardır?

    Hangi cümlede yazım hatası vardır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi cümlede yazım hatası vardır?

    A: ''Milyoner'' diyen milyoner olsun.

    B: ''Milyoner'' diyerek milyoner olunmaz.

    C: ''Milyoner'' diyip milyoner oldu.

    D: ''Milyoner'' diyelim, milyoner olalım.

    CEVAP: C şıkkı ( ''Milyoner'' diyip milyoner oldu.)

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