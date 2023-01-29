Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

A: Pele

B: Maradona

C: Cristiano Ronaldo

D: Miroslav Klose

CEVAP: D şıkkı (Miroslav Klose)