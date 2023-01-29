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    • Magazin
    • 29.01.2023 22:16
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    • 29.01.2023 22:17
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    Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

    Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

    Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?

    A: Pele

    B: Maradona

    C: Cristiano Ronaldo

    D: Miroslav Klose

    CEVAP: D şıkkı (Miroslav Klose)

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    Haberler Magazin Bugüne kadar düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarında en çok gol atan kimdir?
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