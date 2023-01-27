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    • Magazin
    • 27.01.2023 10:46
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    • 27.01.2023 11:24
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    Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?

    Türkiye'nin Stockholm büyükelçiliği önünde aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı gerçekleştirdi. İslam dünyasının tepkisi çeken saldırının ardından Hollanda da benzer bir provokasyon sahnelendi. Usta sanatçı Selda Bağcan rezalete sessiz kalamayarak, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Usta sanatçı Selda Bağcan’dan alçak saldırıya tepki

    Önce İslam düşmanı İsveçli Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'e el uzattı, ardından Hollanda'da çirkin saldırılara bir yenisi eklendi.

    Ünlü sanatçı Selda Bağcan da skandal görüntülere sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Bağcan, bu olaylara hem çok üzüldüğünü, hem de şaşırdığını söyledi.

    TAM BİR ZAVALLILIKTIR
    Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık, yaşanlara ilişkina sert sözlerle tepki gösterdiği köşesinde ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın tepkisine de yer verdi.

    Kalçık'ın yazısından önemli bölümler şu şekilde:
    Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür.

        Önce İsveç'te, şimdi de Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakma skandalı yaşandı. Kendini medeni olarak lanse eden ve bununla övünen Avrupa, kendi dışındakileri de barbar olarak nitelendiriyor. Ama kimmiş barbar, dünya görüyor işte.

        HER BİRİ AYRI REZİLLİK...
        Tarihten bugüne birçok vahşete de skandala da imza attı kendini 'medeni' olarak tanıtan Avrupa... Nereden başlasam bilemedim... Medeniyet getiriyoruz diyerek ülkeleri bölüp, parçalamalarından mı yoksa soykırım dolu tarihlerinden mi... Terör örgütlerine kucak açarak demokrasi kisvesi altında sahip çıkmalarından mı, cinayet işleyip kaçanlara vatandaşlık vermelerinden mi?

        Yoksa kendi ülkelerinde yapılsa kıyamet kopacak terör eylemlerini yapanlara sempati beslemelerinden mi?.. Mültecilere karşı nasıl muamele yaptıklarına tüm dünya şahit oldu. Her biri ayrı rezillik, ayrı bir skandal say say bitmez...

            Yani anlayacağınız Avrupa, kendilerine demokrat, kendi aralarında medeni... Onlardan değilsen vay haline...

            KILIFLARI HAZIR: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
            Ama bu seferki artık tabiri caizse 'doz aşımı' oldu... Bir de hâlâ utanmadan bu rezaleti savunmaya kalkanlar var... Nasıl diye soracak olursanız da, kılıfları hazır: İfade özgürlüğü. Gerçekten utanmaları da yok bunu savunanların...

            Bir sözüm de 'İslamofobi artıyor' diye söylendiğinde 'Abartıyorsunuz' diyenlere... Çok merak ediyorum, siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Umarım yine abartıyorsunuz demezsiniz.

            'SİZ HİÇ İNCİL YAKAN MÜSLÜMAN GÖRDÜNÜZ MÜ?'
            Kur'an-ı Kerim yakma skandalına sanat camiasından da büyük tepki geldi. Ben de bu konuyu her kesimden insanın sevip, büyük saygı duyduğu usta bir sanatçı olan Selda Bağcan'a sordum...

                Bağcan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma haberini görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyledi.

                Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:
                "Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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                Haberler Magazin Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?
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