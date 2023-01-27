Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?

Önce İslam düşmanı İsveçli Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim'e el uzattı, ardından Hollanda'da çirkin saldırılara bir yenisi eklendi.
Ünlü sanatçı Selda Bağcan da skandal görüntülere sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Bağcan, bu olaylara hem çok üzüldüğünü, hem de şaşırdığını söyledi.
TAM BİR ZAVALLILIKTIR
Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık, yaşanlara ilişkina sert sözlerle tepki gösterdiği köşesinde ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın tepkisine de yer verdi.
Kalçık'ın yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür.