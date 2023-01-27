Usta sanatçı Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya tepki: Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?

Yani anlayacağınız Avrupa, kendilerine demokrat, kendi aralarında medeni... Onlardan değilsen vay haline...

KILIFLARI HAZIR: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Ama bu seferki artık tabiri caizse 'doz aşımı' oldu... Bir de hâlâ utanmadan bu rezaleti savunmaya kalkanlar var... Nasıl diye soracak olursanız da, kılıfları hazır: İfade özgürlüğü. Gerçekten utanmaları da yok bunu savunanların...