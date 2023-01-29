Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Çekiç atma, cirit atma ve disk atmadaki dünya rekoru derecelerinin, en uzağa atılandan en yakına atılana doğru sıralaması nasıldır?

A: Çekiç atma, cirit atma, disk atma

B: Cirit atma, çekiç atma, disk atma

C: Disk atma, cirit atma, çekiç atma

D: Cirit atma, disk atma, çekiç atma

CEVAP: B şıkkı (Cirit atma, çekiç atma, disk atma)