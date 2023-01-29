Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

A: Mehmed

B: Selim

C: Mahmud

D: Mustafa

CEVAP: A şıkkı (Mehmed)