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    • Magazin
    • 29.01.2023 22:45
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    • 29.01.2023 22:50
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    Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

    Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

    Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

    A: Mehmed

    B: Selim

    C: Mahmud

    D: Mustafa

    CEVAP: A şıkkı (Mehmed)

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    Haberler Magazin Osmanlı tarihinde hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
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