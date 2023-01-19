Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika sağlık durumu... Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri?

NAGİHAN KARADERE HASTA MI, NE KANSERİ?

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıklarken, son durumuyla ilgili de sosyal medya hesabından bilgi verdi. Henüz ne kanseri olduğu bilinmeyen eski yarışmacı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrarar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minettarım, iyi ki varsınız. İyi ki!