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    • Magazin
    • 20.01.2023 09:47
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    • 20.01.2023 09:47
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    Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika sağlık durumu... Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri?

    Survivor 2022 All Star'da yarışan Nagihan Karadere'den kötü haber geldi. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim." diyen sporcu herkesi korkuttu. Sevenleri internet arama motorlarında 'Nagihan Karadere ne kanseri? Sağlık durumu nasıl?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri?

    Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere kanser olduğunu açıkladı. Eski milli sporcu Karadere'nin açıklaması sonrası 'Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri? Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? ' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte sağlık durumu ve diğer merak edilenler...

    NAGİHAN KARADERE HASTA MI, NE KANSERİ?

    Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıklarken, son durumuyla ilgili de sosyal medya hesabından bilgi verdi. Henüz ne kanseri olduğu bilinmeyen eski yarışmacı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bana tekrarar gösterdiniz ve her zaman koşulsuz şartsız yanımda oldunuz. Hepinize minettarım, iyi ki varsınız. İyi ki!

    Sağlığım için beni arayan soran mesajlar yağdıran herkese sonsuz teşekkürler. Ben çok iyiyim, sizlerimde sevgisi ile de çok daha hızlı iyileşeceğim.

    Tedavim sürecimle ilgili olarak buradan sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız için teşekkür ederim, sevgiyle kalın."

    NAGİHAN KARADERE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Nagihan Karadere (d. 27 Aralık 1984, Kadirli), Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur.2011 yılında 400m engelli koşusunda elde ettiği rekor derecesi 55,09 saniyedir. Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

        13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

        ACUN ILICALI İLE KAVGAYA TUTUŞMUŞTU

        'Survivor All Star 2022'de altıncı olan Nagihan Karadere, "Üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik" demişti.

        "ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

        Nisa Bölükbaşı'nın 'All Star' şampiyonluğuna tepki gösteren eski atlet, "Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Kırgın mıyım, çok. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir serüveni geride bıraktım. Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

        ACUN LICALI'DAN SERT YANIT

        Acun Ilıcalı, yeni sezon öncesi TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında, Nagihan'ın eleştirilerine yanıt vermişti.

        ''Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı, ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Nagihan'ın şampiyon olacak hangi özelliği vardı mesela? Çok iyi koşuyor, ne güzel ya. Öyle bir yarışma değil ki. Yarışma koşu üzerine değil. Nagihan'a '400 metre koşacaksan, şampiyoın olacaksın' demedik.

            "KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

            Nagihan Karadere'ye, Ilıcalı'nın sözleri sorulunca, sağlık durumuna ilişkin üzücü gelişmeyi açıklamıştı: Bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin.

            BUZLAR ERİDİ!

            Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 4' filminin galası, önceki akşam Kanyon AVM'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiği geceye katılanlar arasında Nagihan Karadere de vardı. Eski milli atlet, yaşananlardan dolayı Acun Ilıcalı'dan özür diledi.

            "BUGÜN BURADAYSAM ACUN BEY SAYESİNDE"

            ''Biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kırmaz, araya hiç kimse giremez. Ahde vefa diye bir durum vardır! Bugün buradaysam Acun Bey sayesinde. O yüzden yaşanan her şeyden, başta Acun Bey ve Acun Medya ailesinden özür diliyorum. Yanlış olan hiçbir şey yok. Telefonda konuşuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz. Aramızdaki buzlar tamamen erimiştir.''
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            Haberler Magazin Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son dakika sağlık durumu... Nagihan Karadere hasta mı, ne kanseri?
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