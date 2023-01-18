Oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi! Kötü haberi Süha Uygur duyurdu! İşte son sağlık durumu...

Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi gibi birçok yapımda rol alan Muhlis Asan, davet edildiği 'Unutma Bizi'nin galasında rahatsızlandı.

Bunun üzerine Muhlis Asan, arkadaşlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Eve dönmesinin ardından kısa bir süre sonra fenalaşan Asan, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

Süha Uygur ise Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşım Muhlis'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…"