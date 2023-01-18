Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.01.2023 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2023 18:15
    ABONE OL

    Oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi! Kötü haberi Süha Uygur duyurdu! İşte son sağlık durumu...

    Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi, En Son Babalar Duyar, Akasya Durağı, Üvey Baba ve daha birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Muhlis Asan, hayranlarını korkuttu. "Unutma Bizi" adlı tiyatro oyununun galasında bir anda rahatsızlanan Asan’ın durumu, eve dönmesinin ardından ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Üzücü haberin ardından Süha Uygur, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

    Ünlü oyuncu galada kalp krizi geçirdi!

    Mahallenin Muhtarları, Bücür Cadı, Çarli, Yedi Numara, Yılan Hikayesi gibi birçok yapımda rol alan Muhlis Asan, davet edildiği 'Unutma Bizi'nin galasında rahatsızlandı.

    Bunun üzerine Muhlis Asan, arkadaşlarına "Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım" diyerek salondan ayrıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Eve dönmesinin ardından kısa bir süre sonra fenalaşan Asan, ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ
    Ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhlis Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

    Süha Uygur ise Muhlis Asan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşım Muhlis'e acil şifalar diliyorum. Bir an önce güzel haberlerini bekliyoruz güzel adam…"

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CANLI | Ankaragücü - Beşiktaş
    Haberler Magazin Oyuncu Muhlis Asan galada kalp krizi geçirdi! Kötü haberi Süha Uygur duyurdu! İşte son sağlık durumu...
        SON DAKİKA