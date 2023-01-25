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    • Magazin
    • 25.01.2023 11:33
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    • 25.01.2023 11:40
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    Aydemir Akbaş KANSER Mİ, ne kanseri? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...

    Usta oyuncu Aydemir Akbaş hakkında gelişmeler araştırılmaya başlandı. Akbaş sosyal medya hesabından hastalığı hakkında açıklama yaptı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Aydemir Akbaş KANSER Mİ, ne kanseri? " sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler neler? İşte tüm merak edilenler!

    Aydemir Akbaş KANSER Mİ, ne kanseri?

    Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

    Aydemir Akbaş, kötü haberi yayınladığı Instagram hesabından şu ifadelere yer verdi:

    "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

    AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

    Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

    Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

        Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

        1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

        Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

        Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

        Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

        Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.
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        Haberler Magazin Aydemir Akbaş KANSER Mİ, ne kanseri? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Oynadığı dizi ve filmler...
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