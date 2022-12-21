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    • Magazin
    • 21.12.2022 14:51
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    • 21.12.2022 15:16
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    Son dakika: Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti! Pakize Suda kimdir? Pakize Suda hangi dizilerde oynadı?

    Sürekli öldüğü hakkında iddialar ortaya atılan oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabında duyurdu.

    Oyuncu Pakize Suda hayatını kaybetti

    Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beynine pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

    Üzücü haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

    Pakize Suda öldü mü? Pakize Suda neden öldü? Hastalığı neydi?

    PAKİZE SUDA KİMDİR?

    23 Nisan 1952 İzmir doğumlu Pakize Suda 70 yıl yaşındaydı. Ekran önü kariyeri boyunca çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi, dizi ve film projelerinde yer aldı.

        Lezzete Yolculuk programı ile çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttı. Her Şeyi Konuşalım programında magazin gündemi yorumladı.

        Erguvan Yılları, Pembe Patikler, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir, Sevda Çiçeği dizilerinde rol aldı.

        Dobra Dobra, Her Şeyi Konuşalım, Konuşa Konuşa, Lezzet Yolculuğu, Lezzete Yolculuk, Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim, Pakize Suda İle Gece Yarısı, Pakizeli Günler, Söylemezsem Olmaz, Türkiye Konuşuyor programlarının sunuculuğunu üstlendi.
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