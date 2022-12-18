Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur?

A) 8760 saat

B) 365 gün

C) 52 hafta

D) 12 ay

Cevap: D şıkkı