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    • Magazin
    • 18.12.2022 21:15
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    • 18.12.2022 22:22
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    Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

    Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur?

    A) 8760 saat

    B) 365 gün

    C) 52 hafta

    D) 12 ay

    Cevap: D şıkkı

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    Haberler Magazin Miladi takvimin hangi yılı olursa olsun bir yıl ne eksik ne fazla tam olarak her zaman hangisine eşit olur?
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