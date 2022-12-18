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    • Magazin
    • 18.12.2022 21:19
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    • 18.12.2022 22:22
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    Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı Daha yükseğe Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı, Daha yükseğe, Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

    Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı, Daha yükseğe, Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı, Daha yükseğe, Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir?

    A) Daha dayanıklı

    B) Hep birlikte

    C) Daha dürüst

    D) Sonuna kadar

    Cevap: B

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    Haberler Magazin Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı Daha yükseğe Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir?
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