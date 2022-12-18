Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı, Daha yükseğe, Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Olimpiyat oyunlarının sloganı olan ''Daha hızlı, Daha yükseğe, Daha güçlü'' ifadelerine Temmuz 2021'de alınan kararla hangisi de eklenmiştir?

A) Daha dayanıklı

B) Hep birlikte

C) Daha dürüst

D) Sonuna kadar

Cevap: B