İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?

A: Kahveyi Şekersiz İçenler



B: Baharatlı Yemekleri Sevenler



C: Yemeklerine Tuz Katmayanlar



D: Acı Çikolatayı Sevenler

Cevap: B şıkkı