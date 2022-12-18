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    • Magazin
    • 18.12.2022 23:20
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    • 18.12.2022 23:34
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    İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster araştırma sorusu!

    İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?

    A: Kahveyi Şekersiz İçenler

    B: Baharatlı Yemekleri Sevenler

    C: Yemeklerine Tuz Katmayanlar

    D: Acı Çikolatayı Sevenler

    Cevap: B şıkkı

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    Haberler Magazin İnstitute Of Food Technologists'in 2013'te 18-45 yaş arasındaki 200 katılımcıyla yaptığı bir araştırmada kimlerin risk almaya daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştır?
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