Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? Boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi...

ALDATMAK'IN OYLUM'U KİMDİR?

Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.