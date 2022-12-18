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    • Magazin
    • 18.12.2022 22:49
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    • 18.12.2022 22:51
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    Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? Boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi...

    Kim Milyoner Olmak İster'in özel konuğu Aldatmak'ın başrol oyuncusu Feyza Sevil Güngör oldu. Peki Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? İşte Feyza Sevil Güngör'ün boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi hakkında bilgiler...

    FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümde ünlü oyuncuları konuk ediyor. Oyuncular arasında özellikle Feyza Sevil Güngör dikkat çekti. Güngör, Aldatmak dizisinde Oylum Yenersoy karakterine hayat veriyor. Peki Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? İşte boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi...

    FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    30 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör 25 yaşındadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim aldı. Bununla birlikte, oyunculuk eğitimi de bulunuyor.

    İlk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdi Aldatmak dizisinde Oylum rolüne hayat veriyor.

    İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.

    FEYZA SEVİL GÜNGÖR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

    Feyza Sevil Güngör, ilk olarak Savaşçı dizisinde rol almış. Ayrıca reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'da da Prenses Hera karakterine hayat vermiş.

        ALDATMAK'IN OYLUM'U KİMDİR?

        Güzide ve Tarık'ın güzel ve zeki kızları Oylum, annesinin ısrarları sonucu tıp fakültesine yazılmıştır ancak en büyük hayali dünyaca ünlü bir dansçı olmaktır. Oylum, ailesinden birçok şeyi saklamak pahasına dahi hayallerinin peşinden koşabilecek cesarete sahiptir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmeyecektir.
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