Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? Boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümde ünlü oyuncuları konuk ediyor. Oyuncular arasında özellikle Feyza Sevil Güngör dikkat çekti. Güngör, Aldatmak dizisinde Oylum Yenersoy karakterine hayat veriyor. Peki Feyza Sevil Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Sevil Güngör hangi dizilerde oynadı? İşte boyu, kilosu, İnstagram adresi, sevgilisi...
FEYZA SEVİL GÜNGÖR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
30 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Feyza Sevil Güngör 25 yaşındadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitim aldı. Bununla birlikte, oyunculuk eğitimi de bulunuyor.
İlk olarak Savaşçı dizisinde rol aldı. Şimdi Aldatmak dizisinde Oylum rolüne hayat veriyor.
İkizler burcu olan Feyza Sevil Güngör, 1.78 cm boyunda ve 61 kilo ağırlığındadır.
FEYZA SEVİL GÜNGÖR HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Feyza Sevil Güngör, ilk olarak Savaşçı dizisinde rol almış. Ayrıca reyting rekorları kıran dizi Kuruluş Osman'da da Prenses Hera karakterine hayat vermiş.