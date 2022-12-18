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    • Magazin
    • 18.12.2022 23:31
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    • 18.12.2022 23:40
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    17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster avlama sorusu!

    17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? sorusu motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?

    A: Sinek

    B: Palamut

    C: Çekirge

    D: Martı

    Cevap: A şıkkı

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    Haberler Magazin 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?
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