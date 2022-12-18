17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir? sorusu motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 17 Ağustos 1959 Pazartesi gününden itibaren her pazartesi İstanbul halkı gazeteler ve radyolar aracılığıyla hangisini avlama seferberliğine mecburi katılmaya çağrılmıştır ve katılmayanlara para cezası verilmiştir?

A: Sinek



B: Palamut



C: Çekirge



D: Martı

Cevap: A şıkkı