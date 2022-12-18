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    • Magazin
    • 18.12.2022 23:39
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    • 18.12.2022 23:47
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    Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve ''sürekli olarak'' anlamına gelen bir ifadedir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster TDK sorusu!

    Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

    A: Hafta yedi gün

    B: Yedi yirmi dört

    C: Yıl on iki ay

    D: Üç yüz altmış beş gün

    Cevap: C şıkkı

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    Haberler Magazin Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?
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