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    • Magazin
    • 19.12.2022 09:57
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    • 19.12.2022 10:00
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    Gökhan Özen'in son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Gökhan Özen son hali nasıl, kaç yaşında, evli mi? Çocukları kim?

    Gökhan Özen'in sağlık durumu hakkında gelişmeler araştırılmaya başlandı. 2000'li yıllara damga vuran Gökhan Özen hayranlarını korkutan bir açıklama yaptı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Özen, sosyal medya hesabı üzerinden kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından, "Gökhan Özen'in son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Gökhan Özen son hali nasıl, kaç yaşında, evli mi?" soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    Gökhan Özen’in son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

    Los Angeles'ta yaşayan şarkıcı Gökhan Özen kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Hemen hastaneye götürülen Özen'in bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. Peki, Gökhan Özen son hali nasıl, kaç yaşında, evli mi? Çocukları kim?

    GÖKHAN ÖZEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    'Aramazsan Arama' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını korkutan bir haber verdi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Gökhan Özen sosyal medya hesabından kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

    "İYİ GÜN VAR KÖTÜ GÜN VAR"

    Gökhan Özen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    Dün gece yarısı Los Angeles'ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim.

    Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet.

        GÖKHAN ÖZEN'İN SON HALİ

        Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta yaşıyor. Şarkıcının son halini görenler ise "Yıllara meydan okuyor" yorumlarından bulunuyor.

        BOŞANMA SONRASI SULAR DURULMADI

        Şarkıcı Gökhan Özen, Gülay-Mehmet Sevigen çiftinin kızları Selen Sevigen'le 2010'da evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştı.

        İki kızı olan çift, yaklaşık beş yıl önce anlaşmalı boşanan ikili yıllar sonra çocukları için karşı karşıya gelmişti.

        Selen Sevigen, Gökhan Özen'e hem uzaklaştırma talebinde bulunmuş hem de babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açmıştı.

        Gökhan Özen'in sürekli evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Selen Sevigen'in bu açıklamalarına ünlü şarkıcı yanıt vermişti.

        ESKİ EŞİNİN AİLESİ İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

        Tüm bunların ardından Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, Gökhan Özen tarafından rahatsız edilerek, hakaret ve tehditlere maruz kaldıkları iddiasıyla Aile Mahkemesi'nden defalarca tedbir kararı aldırmıştı.

        Mahkeme, Sevigen çiftinin açtığı davayı kabul ederek Gökhan Özen'i 1 lira manevi tazminata mahkum etmişti.

            GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

            Herkesin Gökhan Özen olarak tanıdığı Ahmet Gökhan Özen, 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açtı. Aslen Trabzonlu olan Özen, 6 yaşındayken Ankara Devlet Operası ve Balesi çocuk korosu imtihanlarını geçerek, ilk müzik eğitimine çok sesli koroda başladı. Diğer yandan Ankara Radyosu'nda da eğitim aldı. Arkeolog bir annenin ve makine mühendisi bir babanın oğlu olan Gökhan Özen, henüz 16 yaşındayken radyo programcılığına başladı.

            "Gökhan Özenle Canlı Canlı" adlı radyo programını sundu ve programda gitar çalarak şarkılar söyledi. Bu şekilde tanınmaya başlanan Özen, Radyo Tatlıses'ten Best Fm'e geçti. Burada Best Tv'de de ekranda sunumlar yaptı. Bu gelişmelerin ardından Gökhan Özen'e albüm teklifleri gelmeye başladı. Özen, Milenyumda ilk albümünü piyasaya sürdü. 2000'li yıllara gelindiğinde Gökhan özen "Özelsin" adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümde 7 şarkı vardı ve hepsinin bestesini Özen yazdı. Bu albümdeki Dayanamam, Yüreğinden Uzaklarda, Nerdesin, Özel Kız, Aşkım şarkıları hit oldu.

            Daha sonra Duman Gözlüm albümü ile müzik piyasasını alt üst etti. Aramazdan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem, Ayaz şarkıları hit oldu. Özen henüz 20 yaşındayken tüm Türkiye'de tanınıyordu. Öte yandan Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Aman Boşver gibi şarkılarının yer aldığı Civciv adlı albümünü çıkardı. Bu albüm satış rekorları kırdı. Beni de Gör Yarabbim, Masum Kedi, Yemezler, Bir Veda Hikâyesi, Dönemem, Hatırla diğer şarkılarındandır.

            Gökhan Özen Duman Gözlüm, albümü satışı milyonları bulan en genç son sanatçı unvanına erişti. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra televizyon oyunculuğu da yapan Gökhan Özen, Sevda Çiçeği dizisi ile herkesi ekrana kilitledi. Yalan Dünya isimli dizide ikini defa başrolü oynadı. Bu dönemde bir yandan da popüler albümü Resimler Hayaller'i çıkardı.

            2012 yılına kadar birçok şarkı çıkaran Gökhan Özen bu yılda Demet Akalın ile düet yaptığı Yıkıl Karşımdan adlı şarkısı bir ilke imza attı ve çıkışının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra şarkı tekrar gündem oldu. Budala ve Ne Farkeder adlı sevilen şarkılarının yer aldığı Milyoner albümünü ise 2013 yılında çıkardı. Mis, Eski Defter, Değişir Dünya, Korkak isimli şarkıları da çok sevilen Gökhan Özen, son olarak 2021 yılında ise Bi Soğuk Bi Sıcak isimli teklisini yayınladı. Aynı sene Bu Maymunlar ve Aslan Kızım isimli şarkılarını yayınlayacağını duyurmuştu.

            GÖKHAN ÖZEN EŞİ KİM, NEDEN AYRILDI?

            Gökhan Özen, 2010 yılında Mehmet Sevingen'in kızı Selen Sevingen ile evlendi. Çiftin Ada Deren Özen isimli kızları dünyaya geldi. 2015 yılında ise Derin Su Özen isimli kızları oldu. 2016'nın Kasım ayında çift, yaptıkları bir yazılı basın açıklamasıyla boşandıklarını duyurdu.
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            Haberler Magazin Gökhan Özen'in son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Gökhan Özen son hali nasıl, kaç yaşında, evli mi? Çocukları kim?
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