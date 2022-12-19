Gökhan Özen'in son sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Gökhan Özen son hali nasıl, kaç yaşında, evli mi? Çocukları kim?

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?

Herkesin Gökhan Özen olarak tanıdığı Ahmet Gökhan Özen, 29 Kasım 1979 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açtı. Aslen Trabzonlu olan Özen, 6 yaşındayken Ankara Devlet Operası ve Balesi çocuk korosu imtihanlarını geçerek, ilk müzik eğitimine çok sesli koroda başladı. Diğer yandan Ankara Radyosu'nda da eğitim aldı. Arkeolog bir annenin ve makine mühendisi bir babanın oğlu olan Gökhan Özen, henüz 16 yaşındayken radyo programcılığına başladı.

"Gökhan Özenle Canlı Canlı" adlı radyo programını sundu ve programda gitar çalarak şarkılar söyledi. Bu şekilde tanınmaya başlanan Özen, Radyo Tatlıses'ten Best Fm'e geçti. Burada Best Tv'de de ekranda sunumlar yaptı. Bu gelişmelerin ardından Gökhan Özen'e albüm teklifleri gelmeye başladı. Özen, Milenyumda ilk albümünü piyasaya sürdü. 2000'li yıllara gelindiğinde Gökhan özen "Özelsin" adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümde 7 şarkı vardı ve hepsinin bestesini Özen yazdı. Bu albümdeki Dayanamam, Yüreğinden Uzaklarda, Nerdesin, Özel Kız, Aşkım şarkıları hit oldu.

Daha sonra Duman Gözlüm albümü ile müzik piyasasını alt üst etti. Aramazdan Arama, Tabir-i Caizse, Dön Çarem, Ayaz şarkıları hit oldu. Özen henüz 20 yaşındayken tüm Türkiye'de tanınıyordu. Öte yandan Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Aman Boşver gibi şarkılarının yer aldığı Civciv adlı albümünü çıkardı. Bu albüm satış rekorları kırdı. Beni de Gör Yarabbim, Masum Kedi, Yemezler, Bir Veda Hikâyesi, Dönemem, Hatırla diğer şarkılarındandır.

Gökhan Özen Duman Gözlüm, albümü satışı milyonları bulan en genç son sanatçı unvanına erişti. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra televizyon oyunculuğu da yapan Gökhan Özen, Sevda Çiçeği dizisi ile herkesi ekrana kilitledi. Yalan Dünya isimli dizide ikini defa başrolü oynadı. Bu dönemde bir yandan da popüler albümü Resimler Hayaller'i çıkardı.

2012 yılına kadar birçok şarkı çıkaran Gökhan Özen bu yılda Demet Akalın ile düet yaptığı Yıkıl Karşımdan adlı şarkısı bir ilke imza attı ve çıkışının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra şarkı tekrar gündem oldu. Budala ve Ne Farkeder adlı sevilen şarkılarının yer aldığı Milyoner albümünü ise 2013 yılında çıkardı. Mis, Eski Defter, Değişir Dünya, Korkak isimli şarkıları da çok sevilen Gökhan Özen, son olarak 2021 yılında ise Bi Soğuk Bi Sıcak isimli teklisini yayınladı. Aynı sene Bu Maymunlar ve Aslan Kızım isimli şarkılarını yayınlayacağını duyurmuştu.