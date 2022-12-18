Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

A) 26 gram

B) 260 gram

C) 2 kilo 600 gram

D) 26 kilo

Cevap: A şıkkı