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    • Magazin
    • 18.12.2022 22:10
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    • 18.12.2022 22:28
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    Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster Dünya Altın Konseyi sorusu!

    Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?

    A) 26 gram

    B) 260 gram

    C) 2 kilo 600 gram

    D) 26 kilo

    Cevap: A şıkkı

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    Haberler Magazin Dünya Altın Konseyine göre tarih boyunca çıkarılan altın miktarı bugün hayatta olan tüm insanlara eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına yaklaşık ne kadar altın düşerdi?
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