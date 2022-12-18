ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: ABD'de yayımlanan bir dergi, 2013'te 16 şehre, içinde isim, telefon numarası, aile fotoğrafı ve 50 dolar değerinde para olan on ikişer cüzdan bırakmış ve geri dönen cüzdan sayısı hangilerinde daha fazla olmuştur?

A) Londra ve Berlin

B) Madrid ve Lizbon

C) Zürih ve Amsterdam

D) Mumbai ve Budapeşte

Cevap: D