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    • Magazin
    • 18.12.2022 22:18
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    • 18.12.2022 22:24
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    1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?''sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    Kim Milyoner Olmak İster Fidel Castro sorusu!

    1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

    A) İki karışık müzik kasedi

    B) İki timsah

    C) İki adet sepetli motosiklet

    D) İki tepsi baklava

    Cevap: B şıkkı

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    Haberler Magazin 1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?
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