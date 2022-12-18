1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1978'de Fidel Castro insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

A) İki karışık müzik kasedi

B) İki timsah

C) İki adet sepetli motosiklet

D) İki tepsi baklava

Cevap: B şıkkı