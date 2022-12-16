Neşet Ertaş’ın çocukları davayı kazandı: Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi yayınlanmayacak! İşte nedeni...

Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak'ın 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabının, babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş, kitapla aynı ismi taşıyan filmin 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ünlü ozanın hayat hikayesini anlatan filmini, Erol Parlak'ın yazdığı 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' kitabından uyarladığını iddia etmişti. Ertaş'ın eşi ve çocuklarının yapımcı Mustafa Uslu'ya dava açmıştı. İstanbul 43. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'Kişilik haklarına saldırının önlenmesi' konulu davanın karar duruşmasına Mustafa Uslu eşi Sinem Öztürk ve Neşet Ertaş'ın çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş avukatlarıyla katıldı. Duruşmaya ayrıca filmde Neşet Ertaş'ın çocukluk, gençlik ve yaşlılık halini canlandıran oyuncular da katılanlar arasındaydı.
"5 YILLIK PROJE"
Mahkemenin başlamasını eşi ve oyuncularla birlikte bekleyen Mustafa Uslu, açıklama yaptı. Uslu, Ertaş ailesinin rızasını almak için 5 yıldır çaba gösterdiğini ifade ederek, "Neşet Ertaş hayatında her attığı adımın muvafakatnamesini, noter vekaletnamesini veren bir insan. Böyle bir vasiyeti olsa, buna bir vasiyetname çıkarmaz mı? O kadar muvafakatname çıkaran insan, bu kadar önemli bir konuda ya da hali hazırda verdiği muvafakatnamelerde 'Sinema filmi hariçtir' diye yazmaz mı? CNN Türk'teki röportajını hepiniz seyrettiniz, hepiniz gördünüz. Kitap hakkında nasıl bahsettiğini, gelecek nesillere kalmasını ne kadar çok istediğini hepiniz gördünüz. Çocuklarımın babalık görevinden, babalıklarından çaldım, günde 18 saat çalıştım, 20 saat çalıştım. Aylardır çalışıyorum. 5 yıllık proje. 3 bin 500 kostüm dikildi. 17 bin kişinin emeği var. Yazık çok yazık" şeklinde konuştu.