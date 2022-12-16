Neşet Ertaş’ın çocukları davayı kazandı: Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi yayınlanmayacak! İşte nedeni...

"5 YILLIK PROJE"

Mahkemenin başlamasını eşi ve oyuncularla birlikte bekleyen Mustafa Uslu, açıklama yaptı. Uslu, Ertaş ailesinin rızasını almak için 5 yıldır çaba gösterdiğini ifade ederek, "Neşet Ertaş hayatında her attığı adımın muvafakatnamesini, noter vekaletnamesini veren bir insan. Böyle bir vasiyeti olsa, buna bir vasiyetname çıkarmaz mı? O kadar muvafakatname çıkaran insan, bu kadar önemli bir konuda ya da hali hazırda verdiği muvafakatnamelerde 'Sinema filmi hariçtir' diye yazmaz mı? CNN Türk'teki röportajını hepiniz seyrettiniz, hepiniz gördünüz. Kitap hakkında nasıl bahsettiğini, gelecek nesillere kalmasını ne kadar çok istediğini hepiniz gördünüz. Çocuklarımın babalık görevinden, babalıklarından çaldım, günde 18 saat çalıştım, 20 saat çalıştım. Aylardır çalışıyorum. 5 yıllık proje. 3 bin 500 kostüm dikildi. 17 bin kişinin emeği var. Yazık çok yazık" şeklinde konuştu.