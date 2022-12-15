13 yılı devirmişler! Camdaki Kız’ın Feride’si Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer bir dönem Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...
Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut'u buluşturan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları özellikle Sürer'in oğlunun babasını merak ederek "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in Yeşilçam'ın efsane ismiyle 13 sene evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 68 yaşındaki Nur Sürer'in kendi gibi çok ünlü olan eski eşi...
15.12.2022 18:58 - Son Güncelleme: 15.12.2022 18:58
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Feride karakterini canlandıran Nur Sürer, yeni bölümle birlikte gündem oldu.
İnternet kullanıcıları özellikle Sürer'in oğlunun babasını merak ederek "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.