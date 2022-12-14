25 yıllık kocasını bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babasına kaçtı! Müge Anlı’ya verdiği yanıtlar hem evlatlarını hem izleyicileri çileden çıkardı! “Edep yahu...”

Sen Karaman'a iş yerine girdiğinde yanında 2 tane kadın vardı, onlar yaptı. Ben biliyorum kimin yaptığını"Kızı Cansel'in bu iddiası üzerine anne Özkan, "Kimsenin günahını almayın" yanıtını verdi.

Cansel ise "Karısını aldatan adamdan sen ne hayır bekliyorsun ki, 7 çocuktan sonra sana mı faydası olacak?" ifadelerini kullandı.