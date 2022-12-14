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    • Magazin
    • 14.12.2022 18:30
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    • 14.12.2022 19:03
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    25 yıllık kocasını bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babasına kaçtı! Müge Anlı’ya verdiği yanıtlar hem evlatlarını hem izleyicileri çileden çıkardı! “Edep yahu...”

    ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akılalmaz bir olay yaşandı. 25 yıllık eşini ve 4 evladını geride bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babası Battal’a kaçan Emine Özkan, canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Emine Özkan’ın verdiği yanıtlar hem çocuklarını hem de izleyenleri çileden çıkardı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan olayla ilgili “Bunlar nasıl anne”, “Allah akıl fikir versin”, “Ar, haya, edep, utanma kalmadı maalesef” yorumları yapıldı. Öte yandan Emine Özkan’ın küçük oğlu Kemal’ın canlı yayındaki halleri yürek burktu. İşte olayın detayı ve canlı yayında yaşananlar...

    takvim.com.tr
    25 yıllık kocasını bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babasına kaçtı!

    Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında akılalmaz bir olay yaşandı.

    25 yıllık eşini ve 4 evladını geride bırakıp TikTok'ta tanıştığı 7 çocuk babası Battal'a kaçan Emine Özkan, 15 gün sonra bulundu.Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü olarak bağlanan Emine Özkan, canlı yayında çocuklarıyla yüzleşti.

    Emine Özkan'ın çocuklarından Cansel, annesine "Sen hiç utanmaz mısın bu adamın yanında otururken, hiç mi yüzün kızarmıyor senin ya?" sorusunu yöneltti.

        Cansel'in ardından Müge Anlı da "Sizi bu yanınızdaki adama çoluğunuz çocuğunuzu, torunlarınızı bırakıp gitmeye iten sebep neydi?" diye sordu.

        KIZINI ÇİLEDEN ÇIKARDI!
        Anlı'nın sorusunu "Müge abla sevdim" şeklinde yanıtlayan Emine Özkan, kızı Cansel'i çileden çıkardı.

        Deliye dönene Cansel, şu sözlerle isyan etti: "Biri şu adamı sokakta görse dilenci niyetine para verir. Bizden kıymetli mi tuttun yanındaki insanı sen?

            Ya 44 yaşından sonra sen ne sevmesinden bahsediyorsun ya, sen 25 yıllık evlisin. Senin kocanın bir suçu, günahı var mı? Yazıklar olsun senin anneliğine, yazıklar olsun senin gibi insana"

            TİKTOK'TA TANIŞTILAR!
            Emine Özkan, Müge Anlı'nın "Siz nasıl tanıştınız Battal Bey ile?" sorusu üzerine de "Abla TikTok'tan tanışmıştık" dedi. Müge Anlı'nın "Ama sizin okuma yazmanız da yokmuş" demesi üzerine ise Özkan, "Okuma yazmam yok da, o kadar da biliyordum" cevabını verdi.

            Müge Anlı'nın, "Yani TikTok'da yazışacak kadar vardı. Bu sanırım kitap okuyacak kadar olmuyor" dediği sırada Emine Özkan'ın kızı Cansel, şunları söyledi: "Bir kere senin TikTok hesabın babamınkiyle aynıydı.

                Sen Karaman'a iş yerine girdiğinde yanında 2 tane kadın vardı, onlar yaptı. Ben biliyorum kimin yaptığını"Kızı Cansel'in bu iddiası üzerine anne Özkan, "Kimsenin günahını almayın" yanıtını verdi.

                Cansel ise "Karısını aldatan adamdan sen ne hayır bekliyorsun ki, 7 çocuktan sonra sana mı faydası olacak?" ifadelerini kullandı.

                SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!
                Canlı yayında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili yorum yaparak tepkisini dile getirdi.
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                Haberler Magazin 25 yıllık kocasını bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babasına kaçtı! Müge Anlı’ya verdiği yanıtlar hem evlatlarını hem izleyicileri çileden çıkardı! “Edep yahu...”
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