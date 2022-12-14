25 yıllık kocasını bırakıp TikTok’ta tanıştığı 7 çocuk babasına kaçtı! Müge Anlı’ya verdiği yanıtlar hem evlatlarını hem izleyicileri çileden çıkardı! “Edep yahu...”

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında akılalmaz bir olay yaşandı.
25 yıllık eşini ve 4 evladını geride bırakıp TikTok'ta tanıştığı 7 çocuk babası Battal'a kaçan Emine Özkan, 15 gün sonra bulundu.Müge Anlı ile Tatlı Sert programına görüntülü olarak bağlanan Emine Özkan, canlı yayında çocuklarıyla yüzleşti.
Emine Özkan'ın çocuklarından Cansel, annesine "Sen hiç utanmaz mısın bu adamın yanında otururken, hiç mi yüzün kızarmıyor senin ya?" sorusunu yöneltti.