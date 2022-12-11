Hayal Sirer ÖLDÜ MÜ? Hayal Sirer kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan 77 yaşındaki Hayal Sirer, bir süredir kalp yetmezliği nedeni ile tedavi görüyordu. Hayal Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti.