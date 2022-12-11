Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer hayata gözlerini yumdu. Peki, Hayal Sirer ÖLDÜ MÜ? Hayal Sirer kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer hangi filmlerde oynadı? İşte merak edilenler!
Yeşilçam'da birçok filmde rol alan 77 yaşındaki Hayal Sirer, bir süredir kalp yetmezliği nedeni ile tedavi görüyordu. Hayal Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti.
50 YILDIR ANTALYA'DA YAŞIYORDU
Yaklaşık 50 yıldır Antalya'da yaşayan Hayal Sirer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sirer'in bir film çekimi için geldiği Antalya'yı çok sevip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.