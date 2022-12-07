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    • Magazin
    • 07.12.2022 14:58
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    • 07.12.2022 15:12
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    Melih Kalkan ÖLDÜ MÜ? Unlost Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kistik fibrozis hastalığı nedir?

    Yapmış olduğu yayınlarla adını duyuran Melih Kalkan'dan acı haber geldi. Son dakika haberine göre 14 yaşındaki yayıncı yaşamını yitirdi. Peki, Jrlost Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Melih Kalkan neden öldü? Kistik fibrozis hastalığı nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Melih Kalkan ÖLDÜ MÜ?

    Melih Kalkan'dan acı haber geldi. 14 yaşındaki yayıncı kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek yaşama veda etti. Peki, Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Melih Kalkan neden öldü? Kistik fibrozis hastalığı nedir? İşte merak edilen detaylar!

    UNLOST MELİH KALKAN KİMDİR?

    Melih Kalkan 14 yaşındaydı. Yaptığı yayınlarla adını duyurmuştu. Melih Kalkan son dönemin başarılı yayıncıları arasında yer alıyordu.

    ACI HABER GELDİ

    Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

    Melih Kalkan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

        BU SÖZLERLE DUYURDU

        Acı haberi Cantuğ Özsoy sosyal medya hesabından duyurdu. Özsoy açıklamasında "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.

        Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur." ifadelerini kullandı.

        KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?

        Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

        Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır.

            Kistik fibrozis, besinlerin sindirimi için gerekli olan enzimlerin salgılandığı pankreası da etkiler ve bu enzimlerin salınımına engel olur. Sindirim enzimleri ince bağırsaklara ulaşamadıklarında, yiyecekler düzgün bir şekilde parçalanamaz ve besinler emilmez. Kistik fibrozisli kişilerin beslenme bozuklukları, karın ağrısı ve şiddetli kabızlık gibi yakınmaları olabilir.

            Kistik fibrozis, ayrıca vücudun terleme yoluyla aşırı miktarda tuz kaybına neden olur, bu da aşırı sıvı kaybına, sıcak çarpmasına, yorgunluğa, düşük tansiyona ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Yine bu hastalığa sahip kişilerde diyabet, osteoporoz ve infertilite (kısırlık) geliştirme ihtimali artabilir.
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            Haberler Magazin Melih Kalkan ÖLDÜ MÜ? Unlost Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kistik fibrozis hastalığı nedir?
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