Melih Kalkan ÖLDÜ MÜ? Unlost Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Kistik fibrozis hastalığı nedir?

Melih Kalkan'dan acı haber geldi. 14 yaşındaki yayıncı kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek yaşama veda etti. Peki, Melih Kalkan kimdir, nereli, hastalığı neydi? Melih Kalkan neden öldü? Kistik fibrozis hastalığı nedir? İşte merak edilen detaylar!
UNLOST MELİH KALKAN KİMDİR?
Melih Kalkan 14 yaşındaydı. Yaptığı yayınlarla adını duyurmuştu. Melih Kalkan son dönemin başarılı yayıncıları arasında yer alıyordu.
ACI HABER GELDİ
Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
Melih Kalkan'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.