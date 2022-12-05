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    • Magazin
    • 05.12.2022 11:43
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    • 05.12.2022 11:53
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    Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022! 48. Altın Kelebek ödül töreni CANLI İZLE! Altın kelebek gerçek altın mı, fiyatı ne kadar?

    2022 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananlar listesi gündemde yer alıyor. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni her yıl düzenleniyor. Bu yıl 48' incisi düzenlenecek olan ödül törenini Cem Davran ve Çağla Şikel sunacak. Peki 48. Altın Kelebek ödülleri kim kazandı, ödül alanlar kimler, adaylar? Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi? Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar? İşte Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022

    Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022

    48. Altın Kelebek Ödülleri bu akşamki törenle sahiplerini bulacak. Oylamalar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Peki Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022 belli oldu mu? 48. Altın Kelebek ödülleri kim kazandı? Altın Kelebek gerçek altın mı, FİYATI?

    PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLÜLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    2022 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 4 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla saat 19.00'da Kanal D ve Teve2'de yayınlanacak.

    2022 ANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLÜLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

    48.'si düzenlenen Panten Altın Kelebek Ödüllerinin hak sahipleri belli oldu. Birçok farklı kategoride ödül alan isim belli oldu. Altın kelebek ödülünün altından yapılmadığı biliniyor. İşte ödül alan isimler;

    48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ

    48.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - ÖZGÜ KAYA

    48.PANTENE Altın Kelebek ÖDÜLLERİ - YILDIZI PARLAYANLAR - SU BURCU YAZGI COŞKUN

    48.Pantene Altın Kelebek Ödülleri - YILDIZI PARLAYANLAR - TARO EMİR TEKİN

    EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D) Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.

    EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU (YARGI / KANAL D

    EN İYİ DİZİ - YARGI (KANAL D)

        EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - EZGİ MOLA (ERŞAN KUNERİ - NETFLIX)

        EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - FEYYAZ YİĞİT (GİBİ - EXXEN)

        EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV) En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu. Anlı, ödülünü Şansal Büyüka'nın elinden aldı.

        EN İYİ KADIN SUNUCU - MÜGE ANLI (ATV) En İyi Kadın Sunucu ödülü de Müge Anlı'ya gitti.

        EN İYİ ERKEK SUNUCU - KENAN İMİRZALIOĞLU (KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV) / En İyi Erkek Sunucu Ödülü, Kim Milyoner Olmak İster programı ile Kenan İmirzalıoğlu'nun oldu. Ödülü Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine programın yapımcısı Mehmet Çam aldı.

        YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ - EMEL SAYIN

        EN İYİ ERKEK ŞARKICI - EDİS / En İyi Erkek Şarkıcı ödülünün sahibi Edis'e ödülünü Ersay Üner takdim etti.

        EN İYİ KADIN ŞARKICI - ZEYNEP BASTIK / En İyi Kadın Şarkıcı ödülünün sahibi Zeynep Bastık, ödülünü Bengü'nün elinden aldı.

        EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI - EBRU YAŞAR / Ebru Yaşar'a ödülünü Coşkun Sabah takdim etti.

        EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI -BİLAL SONSES / Bilal Sonses oldu. Sonses, ödülünü Coşkun Sabah'ın elinden aldı.

        EN İYİ ÇOCUK OYUNCU - AZRA AKSU (BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI - ATV) / Yılın 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünün sahibi Azra Aksu oldu. Ödülü Begüm Birgören verdi.

        EN İYİ İNTERNET DİZİSİ - DÜNYAYLA BENİM ARAMDA (DİSNEY PLUS)

        EN İYİ YÖNETMEN - ALİ BİLGİN (YARGI - KANAL D) / En İyi Yönetmen Ödülü, Yargı dizisinin yönetmeni Ali Bilgin'e gitti. Ödülü Nevra Serezli takdim etti.

        EN İYİ SENARİST - SEMA ERGENEKON (YARGI - KANAL D)

        EN İYİ INFLUENCER - YOUTUBER - CEYDA KASABALI - FIRAT ALBAYRAM (NOLUYO YA) / En İyi Infuencer Ödülü 'Noluyo Ya' ile Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'a gitti. Ödülü, Yasemin Sakallıoğlu verdi.

            EN İYİ DİJİTAL İÇERİK - HASAN CAN KAYA(KONUŞANLAR - EXXEN) / Hasan Can Kaya'ya ödülünü Saba Tümer verdi.

            EN İYİ DİZİ ÇİFTİ - SU BURCU YAZGI COŞKUN - ONUR SEYİT YARAN ( KARDEŞLERİM - ATV)

            EN İYİ YARIŞMA - MASTERCHEF (TV8) / En İyi Yarışma programı ödülünün sahibi Masterchef oldu. Ödülü Fatih Tutak takdim etti.

            EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI – MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA (TV8) / En İyi Magazin Programı Ödülü'nün sahibi Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa oldu. Ödülü, Kelebek Magazin Konseyi yazarları Savaş Özbey ve Ömür Gedik verdi.

            BAŞARI ÖDÜLÜ – ŞARKILAR BİZİ SÖYLER / POLAT YAĞCI

            EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ - AŞK MANTIK İNTİKAM (FOX) / Yapımcı Yağmur Ünal'a ödülü Büşra Pekin takdim etti.

            EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU – İLAYDA ALİŞAN / SEVERSİN (KANAL D)

            EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU – BURAK YÖRÜK / SEVERSİN (KANAL D)

            EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI – ŞEVVAL SAM / Sam'a ödülünü Bengü verdi.

            EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI – RESUL DİNDAR

            EN İYİ RAPÇİ - SEFO

            EN İYİ SPOR PROGRAMI – YÜZDE YÜZ FUTBOL - RIDVAN DİLMEN – MURAT KOSAVA (TV8) / Rıdvan Dİlmen ve Murat Kosova'ya ödüllerini Acun Ilıcalı verdi.

            EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI – KÖFN

            YILIN ŞARKISI – Bİ TEK BEN ANLARIM – KÖFN

            EN İYİ MÜZİK GRUBU – DEDUBLÜMAN

            AZERBAYCAN'IN PARLAYAN YILDIZI - TURANA HUSEYNLİ / Ödülü Röya verdi.

                AZERBAYCAN'IN PARLAYAN YILDIZI – NAZRYN

                AZERBAYCAN'IN PARLAYAN YILDIZI – AYAZ BABAYEV

                ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI, FİYATI NE KADAR?

                Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde dağıtılan ''altın kelebek'' in fiyatı sorgulanıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmazken, ödüllerin gerçek altından yapılmadığı biliniyor.

                2021 ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

                Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen
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                Haberler Magazin Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022! 48. Altın Kelebek ödül töreni CANLI İZLE! Altın kelebek gerçek altın mı, fiyatı ne kadar?
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