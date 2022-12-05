Pantene Altın Kelebek ödülleri kazananlar LİSTESİ 2022! 48. Altın Kelebek ödül töreni CANLI İZLE! Altın kelebek gerçek altın mı, fiyatı ne kadar?

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU - EZGİ MOLA (ERŞAN KUNERİ - NETFLIX)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU - FEYYAZ YİĞİT (GİBİ - EXXEN)

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV) En İyi Gündüz Kuşağı Programı ödülü Müge Anlı ile Tatlı Sert'in oldu. Anlı, ödülünü Şansal Büyüka'nın elinden aldı.

EN İYİ KADIN SUNUCU - MÜGE ANLI (ATV) En İyi Kadın Sunucu ödülü de Müge Anlı'ya gitti.

EN İYİ ERKEK SUNUCU - KENAN İMİRZALIOĞLU (KİM MİLYONER OLMAK İSTER - ATV) / En İyi Erkek Sunucu Ödülü, Kim Milyoner Olmak İster programı ile Kenan İmirzalıoğlu'nun oldu. Ödülü Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine programın yapımcısı Mehmet Çam aldı.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ - EMEL SAYIN