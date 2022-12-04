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    • Magazin
    • 04.12.2022 21:43
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    • 04.12.2022 21:45
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    TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    TDK’nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?

    TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?

    A) Samsun

    B) Sakarya

    C) Sivas

    D) Sinop

    Cevap: Sinop (D) şıkkı

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    Koza Altın
    Haberler Magazin TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemine göre S harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?
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