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    • Magazin
    • 04.11.2022 20:16
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    • 04.11.2022 20:21
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    KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE SHOW TV! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle, full, HD! 4 Kasım SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

    Kızılcık Şerbeti dizisini bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Diziyi izlemek isteyenler internet arama motorlarında 'Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle, full, HD' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE SHOW TV! 4 Kasım SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!

    KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE SHOW TV!

    Kızılcık Şerbeti 2. bölümüyle saat 20:00'da yayınlanacak. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizinin başrolünü Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör paylaşıyor. İşte 4 Kasım SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle, full, HD...

    KIZILCIK ŞERBETİ 2. BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV!

    KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

    KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

    Show TV'nin çiçeği burnunda dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta Cuma günü yayınlanıyor.

    KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

    İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

        Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. "Kızılcık Şerbeti" doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

        KIZILCIK ŞERBETİ UYARLAMA MI?

        Kızılcık Şerbeti dizisinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

        Barış Kılıç - Ömer Ünal
        Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
        Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
        Doğukan Güngör - Fatih Ünal
        Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
        Müjde Uzman - Alev Arslan

        Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
        Aliye Uzunatağan
        Feyza Civelek
        Ceren Yalazoğlu Karakoç
        Emrah Altıntoprak
        Feray Darıcı

        Selin Türkmen Çimen
        Özlem Çakar
        Oral Özer
        Rahimcan Kapkap
        Serkan Tınmaz
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        Haberler Magazin KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE SHOW TV! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle, full, HD! 4 Kasım SHOW TV CANLI YAYIN İZLE!
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