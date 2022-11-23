Yalı Çapkını'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı fenomen dizinin yeni bölümü 25 Kasım Cuma günü ekrana gelecek. 10. bölüm fragmanına 'Baba oluyorum' sözleri damga vurdu. Ferit ile Seyran hesaplaşıyor. Öte yandan Halis Ağa Suna'yı himayesi altına alacağı sözünü veriyor. İşte yeni bölümde olacaklar...
YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Yalı Çapkını dizisi 10. bölümüyle bu hafta Cuma günü ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragman yayınlandı.
KORHAN AİLESİNE TORUN GELİYOR
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanında Ferit 'Baba oluyorum' diyerek seviniyor.
SUNA'NIN KADERİ DEĞİŞİYOR!
Babası Kazım Ağa'yı hastanelik eden Suna Korhan ailesinin himayesine giriyor.
Halis Ağa Suna için 'Madem kızın başına gelenlerde mesuliyetimiz var. Bahtına elimiz değsin isterim'' diyor.