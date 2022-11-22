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    • Magazin
    • 23.11.2022 00:01
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    • 23.11.2022 00:01
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    Ceyhun Fersoy taburcu edildi! Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanmıştı...

    Amasya- Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde yaşamını yitirirken Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’in yaralandığı öğrenildi. Sergen Deveci bugün ameliyata alındı. Ceyhun Fersoy’un ise taburcu oldu. İşte haberin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    DHA
    Ceyhun Fersoy taburcu edildi! Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanmıştı...

    Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

    Korkunç kazayı yaralı atlatan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.

    UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ
    Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Taburcu olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabında kazada vefat eden Burak Topçu ve Özgür Karataş ile ilgili paylaşımda bulundu.

        Ceyhun Fersoy, dün yaptığı paylaşımda ise Tolga Güleryüz'le kazadan önceki son konuşmasına yer verdi.

        "BUNU YAZARKEN HALA İNANAMIYORUM"
        Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın... Çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım... Bunları yazarken hala inanamıyorum... Çok seviyorum seni… Ama çok..."

            KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCESİNİ ANLATTI
            Ayrıca Ceyhun Fersoy kazadan 10 dakika öncesini anlatarak, "Acımın tarifi yok, böyle bir paylaşım yapacağım aklıma gelmezdi. Seni hep güzel hatırlayacağım, kazadan 10 dakika önce bana elini versene dedin. Anlamadım... Hissettin mi? İçim acıyor Tolga... Çok yanıyorum" paylaşımına notunu ekledi.
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            Haberler Magazin Ceyhun Fersoy taburcu edildi! Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanmıştı...
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