Ceyhun Fersoy taburcu edildi! Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanmıştı...

"BUNU YAZARKEN HALA İNANAMIYORUM"

Kazada yaralanan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy da sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirerek, "Canım çok acıyor; ama öyle böyle değil… 2-3 aya toparlarım, ama sen olmayacaksın... Çok hayallerimiz, umutlarımız geleceğimiz vardı… Canım arkadaşım, dostum. Seni anlatmak için seninle yaşamak lazım… Seni asla ama asla unutmayacağım... Bunları yazarken hala inanamıyorum... Çok seviyorum seni… Ama çok..."