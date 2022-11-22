Ceyhun Fersoy taburcu edildi! Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın yaşamını yitirdiği kazada yaralanmıştı...

Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.
Korkunç kazayı yaralı atlatan oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, akşam saatlerinde taburcu edildi.
UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ
Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.