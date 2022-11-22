Merve Boluğur “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti! Bundan sonraki hamlesini açıkladı! Sosyal medya onu konuştu

Akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden Merve Boluğur, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyün köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın"