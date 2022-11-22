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    • Magazin
    • 23.11.2022 00:45
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    • 23.11.2022 00:45
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    Merve Boluğur “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti! Bundan sonraki hamlesini açıkladı! Sosyal medya onu konuştu

    Acemi Cadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Son olarak geçen Ekim ayında nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın’la ayrılık kararı alarak gündeme gelen Boluğur, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti ve bundan sonraki hamlesini açıkladı. İşte Merve Boluğur’un o paylaşımı...

    takvim.com.tr
    Merve Boluğur “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti! Bundan sonraki hamlesini açıkladı! Sosyal medya onu konuştu

    2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

    2015 yılında nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, son olarak geçen Ekim ayında evlendiği DJ Mert Aydın'la ayrılık kararı alarak gündeme geldi.

    Boluğur, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Akıl sağlığı ve eski eşiyle ilgili yapılan yorumlara sitem eden Merve Boluğur, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan büyün köşe yazarı magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz... Ahlakınızla iş yapın"

        AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
        2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın, ayrıldıkları yönünde iddialarla gündem olmuştu.

        İddiaların ardından Merve Boluğur, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak ayrılık haberlerini doğrulamıştı.

            Ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylamıştı.

            Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

            Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını vermişti.
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            Haberler Magazin Merve Boluğur “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti! Bundan sonraki hamlesini açıkladı! Sosyal medya onu konuştu
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