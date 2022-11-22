Merve Boluğur “Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor” deyip isyan etti! Bundan sonraki hamlesini açıkladı! Sosyal medya onu konuştu

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
2015 yılında nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç'tan 2017'de anlaşmalı olarak boşanan ünlü oyuncu, son olarak geçen Ekim ayında evlendiği DJ Mert Aydın'la ayrılık kararı alarak gündeme geldi.
Boluğur, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamayla tüm dikkatleri üzerine topladı.