Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.11.2022 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2022 21:26
    ABONE OL

    Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,''Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

    Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?

    A) Kış Uykusu

    B) Gözlerine Tamamen Kapalı

    C) Ucuz Roman

    D) Ağır Roman

    Cevap: B şıkkı Gözlerine Tamamen Kapalı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Almanya’dan Pençe - Kılıç Hava Harekatı hazımsızlığı
    Haberler Magazin Çekimleri 46 hafta süren ve en uzun kesintisiz film çekimi unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
        SON DAKİKA